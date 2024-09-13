На окраине Режа нашли заржавевший артиллерийский снаряд





– рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области. «Росгвардейцы обследовали предмет и установили, что это 80-мм покрытый следами коррозии артиллерийский снаряд с взрывателем, который может представлять угрозу для населения. С соблюдением необходимых мер безопасности взрывоопасный боеприпас был транспортирован и уничтожен»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области на окраине Режа обнаружили заржавевший артиллерийский снаряд. Его заметили местные жители, искавшие в лесном массиве грибы.Полагая, что снаряд может быть опасен, грибники сообщили о нем в экстренные службы. После этого на место выехала инженерно-техническая группа ОМОН.