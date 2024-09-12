Проживавшая в аварийном доме многодетная мама из Шалинского района добилась предоставления нового жилья

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Жительница Шалинского района, растившая четырёх детей в аварийном доме, смогла добиться предоставления представления другого жилья на условиях социального найма.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки, проведённой по обращению женщины, выяснилось, что многодетная мама жила в доме, который с декабря 2015 года был признан аварийным и подлежащим сносу. Однако за восемь лет местная администрация не предприняла мер для переселения семьи из аварийного жилья в более безопасное.В связи с этим прокуратура обратилась в Шалинский районный суд с иском к администрации муниципалитета о возложении обязанности предоставить многодетной матери благоустроенное жилое помещение вне очереди.«Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. В настоящее время решение суда исполнено: женщине и четверым её детям предоставлена благоустроенная квартира по договору социального найма», – сообщили в ведомстве.