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Проживавшая в аварийном доме многодетная мама из Шалинского района добилась предоставления нового жилья

13.07 Вторник, 17 сентября 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Жительница Шалинского района, растившая четырёх детей в аварийном доме, смогла добиться предоставления представления другого жилья на условиях социального найма.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки, проведённой по обращению женщины, выяснилось, что многодетная мама жила в доме, который с декабря 2015 года был признан аварийным и подлежащим сносу. Однако за восемь лет местная администрация не предприняла мер для переселения семьи из аварийного жилья в более безопасное.

В связи с этим прокуратура обратилась в Шалинский районный суд с иском к администрации муниципалитета о возложении обязанности предоставить многодетной матери благоустроенное жилое помещение вне очереди.

«Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. В настоящее время решение суда исполнено: женщине и четверым её детям предоставлена благоустроенная квартира по договору социального найма», – сообщили в ведомстве.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:07 Проживавшая в аварийном доме многодетная мама из Шалинского района добилась предоставления нового жилья
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11:29 Екатеринбургский метрополитен увеличил зарплаты на фоне дефицита кадров
10:53 В МВД сообщили о задержании 54-летнего мужчины по подозрению в нападении на 12-летнюю девочку из свердловского села
10:39 В нападении на 12-летнюю школьницу из свердловского села подозревают 15-летнго соседа соседа
10:25 Глава СК потребовал доклад об обстоятельствах исчезновения 12-летней девочки в Свердловской области
10:03 Ради ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге остановят пять трамвайных маршрутов
09:29 Синоптики предупреждают об атмосферном загрязнении и пожарной опасности в Свердловской области
02:23 Суд заблокировал земельные и строительные работы на крупной стройке «Астона» в Екатеринбурге
21:11 Черноисточинскому пруду нанесли ущерб в семь миллионов рублей
20:41 Про автора самого известного в СССР конфетного фантика расскажут в Белинке
20:03 В Екатеринбурге победили масштабный пожар
19:50 В июльском сходе вагонов на Свердловской железной дороге виноваты трещины
19:07 Героинового закладчика задержали в Ревде
18:36 На берегу Шарташа появился знак «Туточки»
17:23 В Екатеринбурге 35-летний мужчина на электросамокате сбил 12-летнего мальчика
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