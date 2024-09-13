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У екатеринбуржцев будут спрашивать мнение о работе полиции
Фото: Владислав Постников
В уральской столице дали старт социологическому опросу о состоянии криминогенной обстановки в городе, в рамках которого у горожан также будут спрашивать мнение о работе полиции.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-группе полиции, опрос проводят представители общественного совета при УМВД по Екатеринбургу.
Опрос будет анонимом и продлится до 16 ноября. В полиции ожидают, что за это время общественники опросят не менее 1000 человек.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-группе полиции, опрос проводят представители общественного совета при УМВД по Екатеринбургу.
«В опросном листе граждан просят оценить, насколько защищёнными от преступников они себя чувствуют, и доверяют ли они полиции. Респонденты должны будут также дать оценку работе сотрудников правоохранительных органов. Результаты общественного мнения будут использованы в служебной деятельности»,
– сообщили в городском УМВД.
Опрос будет анонимом и продлится до 16 ноября. В полиции ожидают, что за это время общественники опросят не менее 1000 человек.
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