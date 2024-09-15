Екатеринбургский метрополитен увеличил зарплаты на фоне дефицита кадров





рассказали в телеграм-канале «Подземка Екатеринбурга». «Таким образом, средняя заработная плата по предприятию в настоящее время составляет 78 000 рублей по сравнению с предыдущими 59 000 рублей. В частности, с этого месяца машинист электропоезда будет получать 100 000 рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В начале сентября на фоне дефицита кадров работникам Екатеринбургского метрополитена на 30% увеличили зарплату, а их руководящему составу – на 20%.По данным ресурса, сейчас предприятие нуждается в 25% рабочих должностей и специалистов.Там также добавили, ссылаясь на слова директора метрополитена Андрея Панаиотиди, что повышение уровня заработной платы стало возможным, в частности, благодаря увеличению пассажиропотока. С начала года метро вернулось к допандемийному уровню пассажиропотока – 46-48 миллионов человек в год.