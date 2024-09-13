Ради ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге остановят пять трамвайных маршрутов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Екатеринбургский «Гортранс» запланировал ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Титова и Военной, в связи с чего будет закрыто движение сразу пяти трамвайных маршрутов.Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 28 сентября 00.00 до 30 сентября 05.00 будет закрыто движение трамваев, курсирующих по маршрутам: №1, №9, №14, №15 и №17. Другой транспорт сможет поехать в объезд перекрытому перекрестку по улицам Агрономическая – Сухоложская, Агрономическая – переулок Рижский.«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», – передают в мэрии.