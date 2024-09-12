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Синоптики предупреждают об атмосферном загрязнении и пожарной опасности в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев
Синоптики Уральского гидрометцентра объявили в Свердловской области предупреждения об атмосферном загрязнении и высокой пожарной опасности.
«С 16 сентября до 20 сентября на территории региона неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявлен НМУ первой степени опасности.», – говорится на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
Также специалисты предупреждают о пожарной опасности в отдельных районах, которая тоже продлится до 20 сентября.
«С 16 сентября до 20 сентября на территории региона неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявлен НМУ первой степени опасности.», – говорится на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
Также специалисты предупреждают о пожарной опасности в отдельных районах, которая тоже продлится до 20 сентября.
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