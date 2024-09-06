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Эксперты поделились советами, о том, как избавиться от ненужных вещей
Фото: Вечерние ведомости
Навести порядок в доме и избавиться от лишнего — задача не из легких. Но расхламление помогает не только освободить пространство, но и улучшить жизнь. Эксперты Авито подготовили советы, которые помогут вам справиться с этой задачей.
С чего начать?
Главное правило — не оставляйте вещи «на потом». Обычно, взяв предмет в руки, вы уже понимаете, нужен он вам или нет. Начинать стоит с тех вещей, которые не имеют особой эмоциональной ценности, и только потом переходить к тем, что связаны с воспоминаниями. Помните, что можно привлечь к расхламлению семью: так процесс пойдет быстрее, и можно провести время вместе.
Чтобы избежать стресса, начните с простого метода — выбрасывайте или отдавайте по одному предмету в день. Всего пять минут в день на порядок способны творить чудеса! Также можно задавать себе три вопроса: «Пользовался ли я этим в последний год?», «Приносит ли эта вещь радость?» и «Могу ли я заменить это в будущем?». Если ответ отрицательный, пора с ней прощаться.
Что можно продать?
Не стоит спешить выбрасывать старую электронику или бытовую технику. Даже если вы обновили свой гаджет, есть много людей, которые ищут недорогие варианты. В Екатеринбурге, например, спрос на подержанные планшеты и приставки за первое полугодие 2024 года вырос на 12%.
Также в тренде аксессуары, такие как ремни и бейсболки, чьи продажи увеличились на 20%. Поэтому, нужно помнить, что ненужные вещи можно продать, а не выкинуть, особенно, если это предметы интерьера или садовый инвентарь.
Как продавать?
Чтобы быстро продать вещь, нужно разместить ее в правильной категории на онлайн-платформе. Лучше составлят короткий и запоминающийся заголовок для объявления, указывать точные характеристики товара и обязательно добавлять качественные фотографии. Тщательно продуманные детали помогут привлечь внимание покупателей и увеличить шансы на успешную продажу. Также важно показывать возможные дефекты. Честность всегда вызывает доверие.
С чего начать?
Главное правило — не оставляйте вещи «на потом». Обычно, взяв предмет в руки, вы уже понимаете, нужен он вам или нет. Начинать стоит с тех вещей, которые не имеют особой эмоциональной ценности, и только потом переходить к тем, что связаны с воспоминаниями. Помните, что можно привлечь к расхламлению семью: так процесс пойдет быстрее, и можно провести время вместе.
Чтобы избежать стресса, начните с простого метода — выбрасывайте или отдавайте по одному предмету в день. Всего пять минут в день на порядок способны творить чудеса! Также можно задавать себе три вопроса: «Пользовался ли я этим в последний год?», «Приносит ли эта вещь радость?» и «Могу ли я заменить это в будущем?». Если ответ отрицательный, пора с ней прощаться.
Что можно продать?
Не стоит спешить выбрасывать старую электронику или бытовую технику. Даже если вы обновили свой гаджет, есть много людей, которые ищут недорогие варианты. В Екатеринбурге, например, спрос на подержанные планшеты и приставки за первое полугодие 2024 года вырос на 12%.
Также в тренде аксессуары, такие как ремни и бейсболки, чьи продажи увеличились на 20%. Поэтому, нужно помнить, что ненужные вещи можно продать, а не выкинуть, особенно, если это предметы интерьера или садовый инвентарь.
Как продавать?
Чтобы быстро продать вещь, нужно разместить ее в правильной категории на онлайн-платформе. Лучше составлят короткий и запоминающийся заголовок для объявления, указывать точные характеристики товара и обязательно добавлять качественные фотографии. Тщательно продуманные детали помогут привлечь внимание покупателей и увеличить шансы на успешную продажу. Также важно показывать возможные дефекты. Честность всегда вызывает доверие.
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