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Министр просвещения России Сергей Кравцов всё-таки приехал в Свердловскую область
Фото: ЕАН
Министр образования РФ Сергей Кравцов приехал в Свердловскую область. Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым и областным министром образования Юрием Биктугановым он сначала отправился в Первоуральск, где в обсуждают в местном металлургическом колледже с педагогами среднего профобразования дальнейшее развитие федерального проекта «Профессионалитет» (проект, нацеленный на распространение отраслевой модели подготовки кадров, согласно которому предприятия-работодатели получают возможность участвовать в управлении колледжами).
Ранее в СМИ сообщалось, что Кравцов должен был приехать на открытие Губернаторского лицея в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга, но эта информация в итоге не подтвердилась.
После Первоуральска Сергей Кравцов всё же посетил Губернаторский лицей в Екатеринбурге, сообщили журналисты ЕАН. В лицее Кравцов осмотрел несколько кабинетов и различных пространств учреждения, которое открылось на прошлой неделе. В кабинете физики министр сел за парту, оценив её удобство для школьников. Сидя за партой, он наблюдал химический эксперимент с горелкой, результаты которого высвечивались на интерактивной доске — в школе заявили, что она работает отечественном программном обеспечении.
Ранее в СМИ сообщалось, что Кравцов должен был приехать на открытие Губернаторского лицея в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга, но эта информация в итоге не подтвердилась.
После Первоуральска Сергей Кравцов всё же посетил Губернаторский лицей в Екатеринбурге, сообщили журналисты ЕАН. В лицее Кравцов осмотрел несколько кабинетов и различных пространств учреждения, которое открылось на прошлой неделе. В кабинете физики министр сел за парту, оценив её удобство для школьников. Сидя за партой, он наблюдал химический эксперимент с горелкой, результаты которого высвечивались на интерактивной доске — в школе заявили, что она работает отечественном программном обеспечении.
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