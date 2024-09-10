Возрастное ограничение 18+
Мэрия Екатеринбурга пообещала увеличить число автобусов в Новокольцовский, где студенты жаловались на давки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Студенты УрФУ, многие из которых оказались переселены из общежитий в центре города в студенческий городок в микрорайоне Новокольцовском, пожаловались на очереди на посадку и давки в автобусах в этот вторник, 10 сентября. Накануне, 12 сентября прокуратура заявила о проведении проверки по жалобам на нарушение прав жителей Новокольцовского на транспортную доступность. А сегодня в мэрии сообщили, что по итогам совещания вице-мэра Рустама Галямова с перевозчиками было решено увеличить число автобусов на одном из маршрутов, которые ходят в Новокольцовский, на четыре машины. Об этом сообщил считающийся близким к администрации Екатеринбурга телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
Отметим, что совещание о котором говорит канал, проходило в среду, 11 сентября. Из четырёх маршрутов, курсирующих в Новокольцовский, число автобусов обещают увеличить на одном – №56, на который обещают вывести четыре дополнительных автобуса вместимостью до 50 человек.
Отметим, что маршрут №56 является одним из самых длинных в городе — расстояние между его конечными остановками (Новокольцовский и 7 Ключей – Тагильский подход) почти 30 километров. Обслуживает маршрут частный перевозчик – ООО «Уралтрансгрупп».
Отметим, что совещание о котором говорит канал, проходило в среду, 11 сентября. Из четырёх маршрутов, курсирующих в Новокольцовский, число автобусов обещают увеличить на одном – №56, на который обещают вывести четыре дополнительных автобуса вместимостью до 50 человек.
Отметим, что маршрут №56 является одним из самых длинных в городе — расстояние между его конечными остановками (Новокольцовский и 7 Ключей – Тагильский подход) почти 30 километров. Обслуживает маршрут частный перевозчик – ООО «Уралтрансгрупп».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Переселённые на окраину Екатеринбурга студенты УрФУ вновь жалуются на транспортную проблему
10 сентября 2024
10 сентября 2024
Прокуратура проверит транспортную доступность для студентов УрФУ из общежитий на окраине Екатеринбурга
12 сентября 2024
12 сентября 2024
Ещё один миграционный рейд прошёл в Екатеринбурге
06 сентября 2024
06 сентября 2024