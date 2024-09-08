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Мэрия Екатеринбурга отклонила все предложения горожан по поводу застройки бывшего Уралмашевского рынка
Мэрия Екатеринбурга отклонила все предложения горожан по поводу застройки на месте снесённого Уралмашевского рынка. Всего в общественных обсуждениях проектов планировки и межевания территории на месте Уралмашевского рынка, который снесли этим летом, приняли участие 3 человека. Они направили 7 замечаний и предложений по корректировке проекта, однако все они были отклонены, следует из заключения о результатах обсуждений.
Горожане просили отклонить или направить на доработку предложенный проект, предполагающий строительство нескольких 30-этажек. Основные замечания касались проблемы нехватки школ в районе — существующая школа №113 (расположенная в том же квартале, что и снесённый Уралмашевский рынок), по словам уралмашевцев, переполнена, поэтому нужно предусмотреть новую школу – например, построить её на месте рынка. Люди выражали недовольство, что школа, в которую хотят определить детей из будущего ЖК, пока находится лишь в проекте, и по этому проекту она расположится с другой стороны улицы Бакинских комиссаров, на месте частного сектора, куда далеко и опасно добираться детям из-за необходимости пересекать автомагистраль.
Кроме того, были замечания к архитектурной составляющей и к обеспеченности парковками — людей насторожил пункт о «246 местах для хранения автотранспорта за пределами границ территории проектирования», что навело на мысли, что автомобилями будут заставлены соседние дворы, а здания в 34 этажа, по мнению уралмашевцев, плохо вписываются в сложившуюся среду.
Все замечания и предложения организатор слушаний — администрация Екатеринбурга — посчитала не подлежащими учёту. На предложение уменьшить этажность в мэрии ответили, что «одним из важных принципов проекта является создание пространственного ориентира, логического завершения перспективы проспекта Орджоникидзе – важной градостроительной оси района Уралмаш».
Напомним, Уралмашевский рынок был снесён этим летом. Функциональное назначение территорию под рынком изменили в градостроительных документах власти Екатеринбурга изменили несколькими годами ранее. По проекту, который до 2030 года намерен реализовать девелопер Forum, на месте Уралмашевского рынка должно появиться пять зданий — три жилых 34-этажки, одна 27-этажка, а также административный пристрой с паркингом высотой 12 этажей. Жилые дома рассчитаны на проживание 1800 человек.
Горожане просили отклонить или направить на доработку предложенный проект, предполагающий строительство нескольких 30-этажек. Основные замечания касались проблемы нехватки школ в районе — существующая школа №113 (расположенная в том же квартале, что и снесённый Уралмашевский рынок), по словам уралмашевцев, переполнена, поэтому нужно предусмотреть новую школу – например, построить её на месте рынка. Люди выражали недовольство, что школа, в которую хотят определить детей из будущего ЖК, пока находится лишь в проекте, и по этому проекту она расположится с другой стороны улицы Бакинских комиссаров, на месте частного сектора, куда далеко и опасно добираться детям из-за необходимости пересекать автомагистраль.
Кроме того, были замечания к архитектурной составляющей и к обеспеченности парковками — людей насторожил пункт о «246 местах для хранения автотранспорта за пределами границ территории проектирования», что навело на мысли, что автомобилями будут заставлены соседние дворы, а здания в 34 этажа, по мнению уралмашевцев, плохо вписываются в сложившуюся среду.
Все замечания и предложения организатор слушаний — администрация Екатеринбурга — посчитала не подлежащими учёту. На предложение уменьшить этажность в мэрии ответили, что «одним из важных принципов проекта является создание пространственного ориентира, логического завершения перспективы проспекта Орджоникидзе – важной градостроительной оси района Уралмаш».
Напомним, Уралмашевский рынок был снесён этим летом. Функциональное назначение территорию под рынком изменили в градостроительных документах власти Екатеринбурга изменили несколькими годами ранее. По проекту, который до 2030 года намерен реализовать девелопер Forum, на месте Уралмашевского рынка должно появиться пять зданий — три жилых 34-этажки, одна 27-этажка, а также административный пристрой с паркингом высотой 12 этажей. Жилые дома рассчитаны на проживание 1800 человек.
Иллюстрация: проектная документация
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