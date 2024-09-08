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Мэрия Екатеринбурга отклонила все предложения горожан по поводу застройки бывшего Уралмашевского рынка

14.37 Пятница, 13 сентября 2024
Мэрия Екатеринбурга отклонила все предложения горожан по поводу застройки на месте снесённого Уралмашевского рынка. Всего в общественных обсуждениях проектов планировки и межевания территории на месте Уралмашевского рынка, который снесли этим летом, приняли участие 3 человека. Они направили 7 замечаний и предложений по корректировке проекта, однако все они были отклонены, следует из заключения о результатах обсуждений.

Горожане просили отклонить или направить на доработку предложенный проект, предполагающий строительство нескольких 30-этажек. Основные замечания касались проблемы нехватки школ в районе — существующая школа №113 (расположенная в том же квартале, что и снесённый Уралмашевский рынок), по словам уралмашевцев, переполнена, поэтому нужно предусмотреть новую школу – например, построить её на месте рынка. Люди выражали недовольство, что школа, в которую хотят определить детей из будущего ЖК, пока находится лишь в проекте, и по этому проекту она расположится с другой стороны улицы Бакинских комиссаров, на месте частного сектора, куда далеко и опасно добираться детям из-за необходимости пересекать автомагистраль.

Кроме того, были замечания к архитектурной составляющей и к обеспеченности парковками — людей насторожил пункт о «246 местах для хранения автотранспорта за пределами границ территории проектирования», что навело на мысли, что автомобилями будут заставлены соседние дворы, а здания в 34 этажа, по мнению уралмашевцев, плохо вписываются в сложившуюся среду.

Все замечания и предложения организатор слушаний — администрация Екатеринбурга — посчитала не подлежащими учёту. На предложение уменьшить этажность в мэрии ответили, что «одним из важных принципов проекта является создание пространственного ориентира, логического завершения перспективы проспекта Орджоникидзе – важной градостроительной оси района Уралмаш».

Напомним, Уралмашевский рынок был снесён этим летом. Функциональное назначение территорию под рынком изменили в градостроительных документах власти Екатеринбурга изменили несколькими годами ранее. По проекту, который до 2030 года намерен реализовать девелопер Forum, на месте Уралмашевского рынка должно появиться пять зданий — три жилых 34-этажки, одна 27-этажка, а также административный пристрой с паркингом высотой 12 этажей. Жилые дома рассчитаны на проживание 1800 человек.

Мэрия Екатеринбурга отклонила все предложения горожан по поводу застройки бывшего Уралмашевского рынка

Иллюстрация: проектная документация

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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