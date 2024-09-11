В центре Екатеринбурга дают бесплатные уроки езды на электросамокатах

«Каждый желающий, старше 18 лет, может научиться навыкам безопасного управления СИМ. Для этого необходимо подойти к волонтерам, либо сотрудникам Госавтоинспекции. Площадка работает с 13.00 до 18.00 часов».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уличные инциденты с участием электросамокатов в Екатеринбурге заметно уменьшились, а вскоре, с наступлением зимнего сезона, и вовсе прекратятся. Но зато летом их было так много, что одна из кикшеринговых компаний решила поучить горожан безопасно кататься на средствах индивидуального передвижения и не нарушать правила.Сегодня на центральной аллее проспекта Ленина, возле Театра музыкальной комедии, представители компании давали первые уроки езды на электросамокатах. Событие это настолько важное, что о нём сообщил телеграм-канал Госавтоинспекции Свердловской области и подробно объяснил, как можно получить уроки управления электросамокатом:К слову, уроки под открытым небом проводятся бесплатно. Их цель — уменьшить случаи, когда электросамокатчики нарушают правила дорожного движения, сбивают прохожих и сами оказываются под колёсами машин.