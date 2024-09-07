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Екатеринбургский котик закупорил себя целлофановой пробкой

18.34 Пятница, 13 сентября 2024
Иллюстрация: Антон Каптелов & AI
Домашние питомцы любят кушать всякую гадость. Нитки, фантики, пенопласт, а в новогодние праздники ещё и ёлочный «дождик» — всё это оказывается в пастях кошек и собачек, а там и в их желудках. И частенько — с плачевными результатами.

На прошлой неделе в одной из екатеринбургских семей молодой кот посчитал, что целлофановая плёнка будет прекрасным дополнением к его рациону. Очень уж вкусно пахло от неё мясным фаршем. И он не успокоился, пока не выудил целлофан из мусорного ведра и не сжевал его весь, без остатка. Вот только это странное «блюдо» оказалось не просто неполезным для кошачьего организма, а смертельно опасным.

Попав внутрь кота, зажёванная плёнка растянулась по пищеводу, да и застряла напрочь. У животного это вызвало обильную рвоту. Хозяева дома обильным питьём и массажем пушистого пузика сумели добиться того, что питомец изверг из себя десятисантиметровый кусок целлофановой «вкусняшки», однако лучше ему после этого не стало.

Тогда-то любитель пожевать целлофан и оказался в екатеринбургской ветеринарной клинике «Доверие» (улица Первомайская, 74). Там его осмотрели, в спешном порядке сделали УЗИ и убедились, что один из участков кишечника выглядит подозрительно раздутым (при том, что кот к тому моменту не ел уже сутки). Стало понятно, что внутри кота образовалась целлофановая «пробка», а, значит, замаячили две безрадостные перспективы — постепенное затухание с голодухи или гибель от некроза. Единственным выходом в такой ситуации виделось хирургическое вмешательство.

Однако, любая хирургическая операция — это дополнительные риски даже для молодого животного. И опытные врачи ветклиники «Доверие» решили с операцией не торопиться, а провести ещё ряд диагностических процедур, которые бы позволили точнее определиться с состоянием «закупоренного» котика. Одной из таких процедур стал рентген, но не простой, а сопровождающийся введением в организм хвостатого пациента специального подкрашивающего вещества. При помощи гуляющего по внутренностям животного цветного пятнышка удалось увидеть, что никакой глухой пробки в кишечнике кота нет — подкрашенный препарат спокойно проскочил и подозрительный, уплотнённый участок.

Проблему удалось решить медикаментозно. Неразборчивого в еде кота покололи обезболивающими и противорвотными препаратами, подержали на питательной капельнице. И через пару дней он приободрился, забыл про рвотные позывы и начал за обе щёки уплетать предложенный корм. Так внимательное отношение к пациенту специалистов ветклиники «Доверие» и их предусмотрительность избавили животное от необходимости оперироваться, а его хозяев — от дополнительных и весьма ощутимых финансовых трат.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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