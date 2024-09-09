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В выходные в Свердловской области ожидаются дожди и туман
Фото: Дарья Суродина
В выходные, по прогнозам синоптиков, в Свердловской области местами ожидаются небольшие дожди, а также ночью и утром туман.
В субботу, 14 сентября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью и утром туман. Ночью +6…+11°C, в горах и низинах до +2°C. Днём +18…+23°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +9…+11°C, днём +20…+22°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 15 сентября, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь. Ночью +6…+11°C, в горах и низинах до +1°C. Днём +19…+24°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +8…+10°C, +20…+22°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 14 сентября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью и утром туман. Ночью +6…+11°C, в горах и низинах до +2°C. Днём +18…+23°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +9…+11°C, днём +20…+22°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 15 сентября, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь. Ночью +6…+11°C, в горах и низинах до +1°C. Днём +19…+24°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +8…+10°C, +20…+22°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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