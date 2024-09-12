Прокуратура проверит артинскую школу №1 после жалоб на состояние здания





сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии и законодательства об образовании»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Прокуратура намерена наведаться с проверкой в школу №1 в Артинском районе, здание которой находится в очень плохом состоянии.Ранее в СМИ сообщалось, что стены и окна школьной столовой и других кабинетов покрыты плесенью, а зимой в классах становится холодно. Из-за этого родители беспокоятся за состояние здоровья своих детей.