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Прокуратура проверит артинскую школу №1 после жалоб на состояние здания
Фото: Владислав Постников
Прокуратура намерена наведаться с проверкой в школу №1 в Артинском районе, здание которой находится в очень плохом состоянии.
Ранее в СМИ сообщалось, что стены и окна школьной столовой и других кабинетов покрыты плесенью, а зимой в классах становится холодно. Из-за этого родители беспокоятся за состояние здоровья своих детей.
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии и законодательства об образовании»,
– сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ранее в СМИ сообщалось, что стены и окна школьной столовой и других кабинетов покрыты плесенью, а зимой в классах становится холодно. Из-за этого родители беспокоятся за состояние здоровья своих детей.
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