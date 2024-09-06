Ещё 11 иностранцев за нарушение миграционного законодательства задержали в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В ходе последнего рейда по соблюдению миграционного законодательства, проходившего накануне в Октябрьском районе Екатеринбурга, силовики проверили 61 иностранца, из которых 11 челвоек оказались нарушителями.«Так, 4 иностранных гражданина нарушили режим пребывания на территории РФ (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ), ещё 9 иностранных граждан нарушили иммиграционные правила, то есть уклонились от прохождения обязательной государственной идентификации личности (дактилоскопии) (ст. 18.11 КоАП РФ)», – рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД.Всех нарушителей передали в отдел полиции №7. Будет рассматриваться вопрос о выдворении из страны.Кроме этого, сотрудники полиции 22 материала по статье 18.9 КоАП РФ (нарушение приглашающей или принимающей стороной установленного порядка оформления документов на право пребывания иностранных граждан в РФ) в отношении индивидуального предпринимателя.