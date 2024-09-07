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В тагильской ИК-12 отработали освобождение заложников и тушение пожара
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
В исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле прошли учебно-методические сборы, в рамках которых оперативники вместе со специалистами отделов режима и надзора отработали освобождение заложников и тушение пожара.
Как рассказал Вечерним ведомостям начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, для сотрудников подразделений провели практические занятия и лекции, после чего они отработали два сценария: «захват заложников» и «пожар в колонии».
Напомним, в этом году в учреждениях ГУФИСН дважды захватывали заложников. Первый случай произошёл в июне в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, а второй – в августе в ИК-19 Волгоградской области. В Свердловской области таких прецедентов не было.
Как рассказал Вечерним ведомостям начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, для сотрудников подразделений провели практические занятия и лекции, после чего они отработали два сценария: «захват заложников» и «пожар в колонии».
«Стоит отметить, что учебно-методические сборы на базе исправительных учреждений проводятся на регулярной основе, так как положительно сказываются на деятельности сотрудников, повышая их профессиональный уровень и квалификацию»,
– сказал Александр Левченко.
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
Напомним, в этом году в учреждениях ГУФИСН дважды захватывали заложников. Первый случай произошёл в июне в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, а второй – в августе в ИК-19 Волгоградской области. В Свердловской области таких прецедентов не было.
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