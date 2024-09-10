Юные спортсмены встретились на международных состязаниях по настольному теннису в Верхней Пышме

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 13 сентября, в Верхней Пышме дали старит Международному турниру по настольному теннису памяти Владимира Белоглазова среди игроков 10-11 лет. Турнир организован Клубом настольного тенниса УГМК и Благотворительным фондом «Дети России».Как рассказала директор БФ «Дети России» Юлия Нутенко, турнир носит имя Владимира Белоглазова, первого вице-президента Фонда – «человека, который вложил много времени, сил, души в то, чтобы дети получали поддержку и спорт развивался».«К своей работе Владимир Белоглазов всегда относился с большой любовью, и с особым трепетом – к детскому спорту. Поэтому его дело живёт. Перед нами ребята, у которых горят глаза, они готовы добиваться побед в любимом виде спорта. С каждым годом турнир собирает все больше участников, сохраняя добрую память о Владимире Алексеевиче Белоглазове», – сказал в приветственном слове депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов.Также юных спортсменов приветствовал замминистра физической культуры и спорта области Сергей Набоких, отметивший, что этот турнир – один из многих значимых проектов, которые были реализованы Владимиром Белоглазовым в спортивной сфере.На соревнования в Медную столицу Урала приехало 128 сильнейших юных спортсменов страны: 64 мальчика и 64 девочки из 26 регионов России. Среди ребят как те, кто занимают 1-40-е места в рейтинге Федерации настольного тенниса России, так и те, кто получил персональное приглашение. Также состязаться прибыли лучше игроки из Казахстана, Армении, Узбекистана и Объединённых Арабских Эмиратов. Важно отметить, что команда из ОАЭ в этом году на турнир впервые прибыла.Последние матчи в данном состязании пройдут 15 сентября. В этот же день запланирована церемония закрытия и награждение.