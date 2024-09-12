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Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
Пожарная обстановка в Свердловской области большую часть лета была достаточно спокойной. Однако сейчас синоптики Уральского гидрометцентра объявили предупреждение о высокой пожарной опасности.
«С 13 по 15 сентября местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность. Четвёртый класс горимости леса по региональной шкале», – говорится в предупреждении синоптиков.
Также пожарная опасность сохраняется в соседней Челябинской области.
«С 13 по 15 сентября местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность. Четвёртый класс горимости леса по региональной шкале», – говорится в предупреждении синоптиков.
Также пожарная опасность сохраняется в соседней Челябинской области.
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