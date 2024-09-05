В Первоуральске вынесли приговор охотнику, случайно застрелившему товарища





– рассказали в областной прокуратуре. «Осуждённый, вооружённый нарезным огнестрельным оружием – карабином, после получения сигнала к началу охоты, увидев, что на просеку выбежали зайцы, действуя в нарушение утверждённых правил охоты, не убедившись, что в направлении выстрела нет людей, с целью поражения зайцев произвёл не менее трёх выстрелов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Первоуральске вынесли приговор охотнику, который застрелил своего товарища, перепутав его с животным. Суд признал его виновным по части 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.Убийство, о котором идёт речь, произошло 28 октября 2023 года утром, около 09.00. Мужчина был охоте с четырьмя знакомыми на территории Динасовского охотхозяйства, закрепленного за ОО «Первоуральское общество охотников и рыболовов». Между собой товарищи договорились, что один из них станет загонщиком, который будет шуметь и пугать зверье, а остальные, в числе которых был осуждённый, будут ждать, когда появится зверь.Один из выстрелов попал загонщику в живот. Со сквозным ранением его госпитализировали в ближайшую больницу, где он в тот же день скончался.Первоуральский городской суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.