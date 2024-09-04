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В Екатеринбурге до конца осени закроют бульвар Вдохновения

09.57 Пятница, 13 сентября 2024
Фото: Вечерние ведомости
Этой осенью придётся справиться без Вдохновения. В Екатеринбурге до конца ноября будут закрыто движение по бульвару Вдохновения. Там запланированы строительные работы.

Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации города, с 20 сентября по 29 ноября будет закрыт участок бульвара, от дома № 16 по улице Лучистой до Золотистого бульвара, где будут работать специалисты ООО «Уралдортехнологии».

«Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», – передают в мэрии.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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20:01 Убившему родную мать жителю Серова назначили наказание
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16:59 Прокуратура проверит транспортную доступность для студентов УрФУ из общежитий на окраине Екатеринбурга
16:39 Обвиняемых в убийствах в 2000-е экс-полицейских оставили под стражей
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15:19 В Екатеринбурге временно не будет работать пункт оформления ДТП на Новинской, 13
15:01 В Екатеринбурге иностранного специалиста обвинили в изнасиловании малолетней девочки
14:51 Мать ребёнка с инвалидностью из Артинского района смогла добиться предоставления нового жилья
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11:50 В Свердловской области приступили к проектированию подъездов к «Сухому порту»
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