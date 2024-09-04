В Екатеринбурге до конца осени закроют бульвар Вдохновения

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Этой осенью придётся справиться без Вдохновения. В Екатеринбурге до конца ноября будут закрыто движение по бульвару Вдохновения. Там запланированы строительные работы.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации города, с 20 сентября по 29 ноября будет закрыт участок бульвара, от дома № 16 по улице Лучистой до Золотистого бульвара, где будут работать специалисты ООО «Уралдортехнологии».«Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», – передают в мэрии.