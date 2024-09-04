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В Екатеринбурге до конца осени закроют бульвар Вдохновения
Фото: Вечерние ведомости
Этой осенью придётся справиться без Вдохновения. В Екатеринбурге до конца ноября будут закрыто движение по бульвару Вдохновения. Там запланированы строительные работы.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации города, с 20 сентября по 29 ноября будет закрыт участок бульвара, от дома № 16 по улице Лучистой до Золотистого бульвара, где будут работать специалисты ООО «Уралдортехнологии».
«Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», – передают в мэрии.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации города, с 20 сентября по 29 ноября будет закрыт участок бульвара, от дома № 16 по улице Лучистой до Золотистого бульвара, где будут работать специалисты ООО «Уралдортехнологии».
«Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», – передают в мэрии.
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