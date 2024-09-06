Возрастное ограничение 18+
Компания «РЖД» расплатилась за полученную в Свердловском транспортном районе травму
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Уральская транспортная прокуратура через суд добилась от открытого акционерного общества «РЖД» выплаты компенсации морального вреда. Деньги получил мужчина, который был травмирован поездом.
Травма гражданином, чьи интересы защищала Уральская транспортная прокуратура, была получена в январе 2022 года. Человек этот находился на железнодорожных путях перегона Екатеринбург — Сортировочный — Екатеринбург — Пассажирский, а повреждения ему нанёс пассажирский электропоезд, следовавший от станции Дружинино. К счастью, травма оказалась не слишком катастрофической, но — как было доказано в суде — некоторое время она не позволяла пострадавшему полноценно работать и доставляла физические страдания и нравственные переживания.
Суд согласился с прокурорскими доводами о том, что «РЖД» должно компенсировать моральный вред пострадавшему, поскольку является владельцем источника повышенной опасности. Размер компенсации определён в 80 тысяч рублей. Деньги эти пострадавшему выплачены.
Травма гражданином, чьи интересы защищала Уральская транспортная прокуратура, была получена в январе 2022 года. Человек этот находился на железнодорожных путях перегона Екатеринбург — Сортировочный — Екатеринбург — Пассажирский, а повреждения ему нанёс пассажирский электропоезд, следовавший от станции Дружинино. К счастью, травма оказалась не слишком катастрофической, но — как было доказано в суде — некоторое время она не позволяла пострадавшему полноценно работать и доставляла физические страдания и нравственные переживания.
Суд согласился с прокурорскими доводами о том, что «РЖД» должно компенсировать моральный вред пострадавшему, поскольку является владельцем источника повышенной опасности. Размер компенсации определён в 80 тысяч рублей. Деньги эти пострадавшему выплачены.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Нижнетагильское предприятие выплатит 300 тысяч своему сотруднику за производственную травму
06 сентября 2024
06 сентября 2024
В метро Екатеринбурга на пути вновь упал человек
04 сентября 2024
04 сентября 2024