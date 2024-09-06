Компания «РЖД» расплатилась за полученную в Свердловском транспортном районе травму

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уральская транспортная прокуратура через суд добилась от открытого акционерного общества «РЖД» выплаты компенсации морального вреда. Деньги получил мужчина, который был травмирован поездом.Травма гражданином, чьи интересы защищала Уральская транспортная прокуратура, была получена в январе 2022 года. Человек этот находился на железнодорожных путях перегона Екатеринбург — Сортировочный — Екатеринбург — Пассажирский, а повреждения ему нанёс пассажирский электропоезд, следовавший от станции Дружинино. К счастью, травма оказалась не слишком катастрофической, но — как было доказано в суде — некоторое время она не позволяла пострадавшему полноценно работать и доставляла физические страдания и нравственные переживания.Суд согласился с прокурорскими доводами о том, что «РЖД» должно компенсировать моральный вред пострадавшему, поскольку является владельцем источника повышенной опасности. Размер компенсации определён в 80 тысяч рублей. Деньги эти пострадавшему выплачены.