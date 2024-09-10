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Про визиты Николая Сванидзе в Екатеринбург напомнил Ельцин Центр
Стоп-кадр видео Ельцин Центра
В ответ на печальную новость о кончине в Москве известного журналиста, телеведущего, общественного деятеля Николая Сванидзе Ельцин Центр опубликовал соболезнования и напомнил о многочисленных визитах столичного гостя в Екатеринбург.
Напомнил Ельцин Центр и о том, что на его официальном сайте хранятся архивные видеозаписи выступлений Николая Сванидзе, расшифровка его лекции, фотографии, на которых он запечатлён в стенах екатеринбургского небоскрёба, который в последнее время становится символом почти улетучившегося постперестроечного духа свободы.
Николай Сванидзе скончался вчера, 11 сентября, после продолжительной болезни. Официальная причина смерти — пневмония.
«Николай Карлович был большим другом Ельцин Центра. Он много раз приезжал к нам с лекциями, участвовал в острых общественных дискуссиях, принимал участие в фестивалях. Мы всегда будем с благодарностью помнить, что успели сделать вместе с Николаем Карловичем. И жалеть, что многого не успели», — можно прочесть сегодня в телеграм-канале Ельцин Центра.
Напомнил Ельцин Центр и о том, что на его официальном сайте хранятся архивные видеозаписи выступлений Николая Сванидзе, расшифровка его лекции, фотографии, на которых он запечатлён в стенах екатеринбургского небоскрёба, который в последнее время становится символом почти улетучившегося постперестроечного духа свободы.
Николай Сванидзе скончался вчера, 11 сентября, после продолжительной болезни. Официальная причина смерти — пневмония.
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