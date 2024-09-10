Про визиты Николая Сванидзе в Екатеринбург напомнил Ельцин Центр

«Николай Карлович был большим другом Ельцин Центра. Он много раз приезжал к нам с лекциями, участвовал в острых общественных дискуссиях, принимал участие в фестивалях. Мы всегда будем с благодарностью помнить, что успели сделать вместе с Николаем Карловичем. И жалеть, что многого не успели», — можно прочесть сегодня в телеграм-канале Ельцин Центра.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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