Судебные приставы поучат свердловчан отбиваться от назойливых коллекторов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Главное управление Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области организует «горячую линию» по вопросам противоправных действий коллекторских организаций. Линия будет функционировать завтра, 13 сентября, с 9 часов утра до 6 часов вечера.Свердловское ГУФССП открывает «горячую линию» для того, чтобы защитить права и законные интересы граждан, которые подвергаются излишне навязчивым, а то и грубым напоминаниям о невыплаченных долгах. Ведь даже злостные должники не лишаются своих личных прав и защиты от противозаконных действий, к которым иногда прибегают коллекторы, пытающиеся «выбить» задолженность всеми способами.Сотрудники Управления в указанные часы будут дежурить на телефонах и, в первую очередь, делится со звонящими гражданами информацией о том, как правильно составить жалобу на коллекторов и какие документы, согласно закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», необходимы для обращения в Службу судебных приставов. Наверняка будут браться «на карандаш» самые вопиющие случаи нарушений со стороны коллекторов.Дозвониться на «горячую линию» ГУФССП РФ по Свердловской области можно будет по телефонам +7 343 362 27 73, и 362 28 51.