Екатеринбургский «Гортранс» устраивает соревнования среди водителей автобусов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге завтра, 13 сентября, водители автобусов будут меряться знанием правил дорожного движения и умением крутить «баранку». Такие соревнования для них устраивает местное автотранспортное предприятие.«Автобусный чемпионат» начнётся в 10.00 на территории транспортного предприятия №6 на улице Академика Вонсовского (Академический район Екатеринбурга). Водителям общественного транспорта предложат продемонстрировать знание правил техники безопасности, а также они должны будут отвечать на каверзные вопросы, касающиеся правил дорожного движения. Но самым зрелищным из запланированных состязаний обещает стать конкурс на мастерство вождения. На своих тяжёлых пассажирских «болидах» участники соревнования покажут, как умеют вписываться в повороты, набирать скорость и притормаживать в случае необходимости.Как сообщает пресс-служба администрации города Екатеринбурга, подобные соревнования среди водителей автобусов «Гортранс» проводит регулярно. Но впервые мероприятие решено сделать публичным и допускать посмотреть на него всех желающих. Для болельщиков уже приготовлены трибуны.