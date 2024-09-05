Свердловские медики спасли жизнь парню с ножевым ранением сердца

«Несмотря на то, что открытые операции на сердце проводятся в профильных стационарах, специалисты нашей больницы отлично справились с поставленной перед ними нетривиальной задачей», – сказал Багавдинов.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области спасли жизнь молодого человека, которому в сердце вонзили нож. Это не шутка. У парня было проникающе ножевое ранение сердца, но благодаря оперативной и слаженной работе специалистов ТЦМК, Бисертской РБ и СОКБ №1 он остался жив.Как рассказал заведующий хирургическим отделением Бисертской районной больницы Шамсулда Багавдинов, звонок от бригады Территориального центра медицины катастроф о том, что они везут тяжёлого пациента с ранением сердца в состоянии шока, поступил к ним ночью. Для незамедлительного оказания медицинской помощи в больнице была экстренно собрана бригада врачей и медсестёр.Получив консультацию от дежурного врача ТЦМК, Шамсулда Багавдинов вместе с заместителем главного врача по лечебной части Романом Костроминов зашивали рану прямо на работающем сердце, чтобы остановить сильное кровотечение. Жизнь пациента на протяжении всей операции, которая длилась пять часов, поддерживал врач реанимации Давлатер Амонов.Когда они закончили, молодой человек уже был стабилен, хоть и оставался в состоянии геморрагического шока. Тогда врачи приняли решение отправить парня в Свердловскую областную клиническую больницу №1, куда его затем доставила бригада ТЦМК.В СОКБ № 1 его положили в реанимационно-анестезиологическое отделение, специализирующееся на лечении пациентов, перенёсших хирургическое вмешательство на сердце, а на следующее утро, когда состояние пациента не вызывало опасений, его перевели в кардиохирургическое отделение. Там кардиохирурги оценили работу специалистов Бисертской РБ, отметив, что врачи сделали всё, что должны были. Однако, чтобы полностью исключить повреждения внутренних структур сердца, в областной больнице молодому человеку провели дополнительную диагностику, и после курса антибактериальной и противовоспалительной терапии парня выписали из больницы, рассказали в департаменте информполитики региона.