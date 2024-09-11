В Екатеринбурге временно не будет работать пункт оформления ДТП на Новинской, 13

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В екатеринбургской Госавтоинспекции предупреждают, что с 12 сентября не будет работать пункт оформления ДТП на Новинской, 13.Причины, по котором пункт закрыли, назвали техническими. Когда отделение заработает снова, в ГИБДД не сообщают.Оформлять дорожно-транспортные происшествия предлагают по другим адресам: Интернационала, 15 и Машиностроителей, 53а – они работают круглосуточно.