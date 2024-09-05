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В Екатеринбурге иностранного специалиста обвинили в изнасиловании малолетней девочки
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Екатеринбурге 20-летнего иностранца, приехавшего в Россию на заработки, отправили в СИЗО до 4 ноября. Его обвиняют в изнасиловании над 11-летнией девочки.
Как сообщает информационное агентство Ura.ru со ссылкой на свой источник, инцидент произошёл ещё в марте в Железнодорожном районе, где мужчина остался наедине с маленькой девочкой. По другой информацией, они проживали вместе.
Задержать иностранца смогли только сейчас.
Сообщается, что обвиняемый является гражданином Таджикистана и что в России он находился нелегально. Девочка тоже из Таджикистана.
Официально эту ситуацию в силовых структурах не комментировали, не подтверждая и не опровергая озвученное в СМИ.
Как сообщает информационное агентство Ura.ru со ссылкой на свой источник, инцидент произошёл ещё в марте в Железнодорожном районе, где мужчина остался наедине с маленькой девочкой. По другой информацией, они проживали вместе.
Задержать иностранца смогли только сейчас.
Сообщается, что обвиняемый является гражданином Таджикистана и что в России он находился нелегально. Девочка тоже из Таджикистана.
Официально эту ситуацию в силовых структурах не комментировали, не подтверждая и не опровергая озвученное в СМИ.
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