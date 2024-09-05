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Мать ребёнка с инвалидностью из Артинского района смогла добиться предоставления нового жилья
Фото: Владислав Постников
В Артинском районе Свердловской области матери ребёнка с инвалидностью, прожившей в небольшом помещении, после обращения в прокуратуру предоставили благоустроенную квартиру.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, так как ребёнок страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание в одном помещении, семья с июля 2022 года состояла на учёте как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Однако новое жильё женщине с ребёнком никак не предоставляли.
В связи с этим артинская прокуратура подала иск к местной администрации с требованием предоставить семье жильё на условиях социального найма. Суд встал на сторону женщины с ребёнком и удовлетворил исковые требования прокурора. И в начале сентября семье наконец-то предоставили трёхкомнатную квартиру.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, так как ребёнок страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание в одном помещении, семья с июля 2022 года состояла на учёте как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Однако новое жильё женщине с ребёнком никак не предоставляли.
В связи с этим артинская прокуратура подала иск к местной администрации с требованием предоставить семье жильё на условиях социального найма. Суд встал на сторону женщины с ребёнком и удовлетворил исковые требования прокурора. И в начале сентября семье наконец-то предоставили трёхкомнатную квартиру.
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