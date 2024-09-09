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Ирбитскую ЦГБ обязали сделать аэронавигационный паспорт для вертолётной площадки
Фото: Владислав Постников
После проверки Уральской транспортной прокуратуры исполнения законодательства о безопасности полетов выяснилось, что вертолётная площадка Ирбитской ЦГБ работала без аэронавигационного паспорта.
В связи с этим транспортный прокурор в адрес главного врача больницы вынес представление. Однако он было проигнорировано, в связи с чем прокурор отправился с иском в суд. Ирбитский районный суд согласился с исковым требованием и обязал больницу разработать аэронавигационный паспорт в соответствии с законом.
Исполнение решения суда находится на контроле транспортной прокуратуры, сообщается в телеграм-канале надзорного органа
В связи с этим транспортный прокурор в адрес главного врача больницы вынес представление. Однако он было проигнорировано, в связи с чем прокурор отправился с иском в суд. Ирбитский районный суд согласился с исковым требованием и обязал больницу разработать аэронавигационный паспорт в соответствии с законом.
Исполнение решения суда находится на контроле транспортной прокуратуры, сообщается в телеграм-канале надзорного органа
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