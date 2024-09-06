В Музее истории Екатеринбурга на выставке «Судебные хроники» показали резонансные дела





– рассказали в пресс-службе областного суда. «В центре внимания – участники процессов по ту и другую сторону судебной скамьи, меняющиеся декорации и обстоятельства: от эволюции судейской формы до смены резиденций как главного символа судейской власти»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге открылась выставка «Судебные хроники» ставшая совместным проектом Свердловского областного суда и Музея история Екатеринбурга. Её приурочили к 150-летию судебной реформы на Урале и 90-летию со дня образования Свердловского областного суда.На выставке представлены ярчайшие процессы пореформенного Екатеринбурга и бурного революционного периода 1917 – начала 1920-х годов, короткий эпизод жизни Уральского областного суда и репрессивными практиками 1930-х годов, а также «гендерный переворот» в судебных органах, последовавший в послевоенные десятилетия, и резонансные судебные разбирательства 1990-2000-х.Зрители смогут увидеть документы, фотографии, газетные хроники, судебные зарисовки, должностные знаки и печати, а ещё повседневный инструментарий работников юстиции – от гиревых весов для взвешивания судебной корреспонденции до печатной машинки, использовавшейся для протоколирования процессов.Выставка продлится с 11 сентября по 24 ноября в Музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).