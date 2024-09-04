Из Екатеринбурга в Баку с незадекларированным бьюти-инвентарём хотела улететь мастерица по ресницам





– напомнил начальник таможенного поста Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик. «Любые товары, предназначенные для работы и получения коммерческой выгоды, необходимо декларировать. Беспошлинно через "зелёный" коридор перемещаются только товары для личного пользования стоимостью не более 10 тысяч евро»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В «зелёном» коридоре Кольцово остановили мастерицу по наращиванию ресниц, которая хотела улететь из Екатеринбурга в Баку вместе со своим рабочим инвентарём. Вот только о том, что его нужно было перед этим задекларировать, она не знала.Как рассказали Вечерним ведомостям в Уральском таможенном управлении, в чемодане 29-летний путешественницы нашли 3 лампы, 300 медицинских шапочек, 6 упаковок патчей для глаз, 10 бутылок клея для наращивания ресниц, а также раствор для смывания этого клея. Общий вес бьюти-инвентаря составил 10 килограммов. Кольцовским таможенникам она рассказала, что в Екатеринбурге у неё своя студия наращивания ресниц.Всю партию у неё изъяли. Дальнейшую судьбу материалов для наращивания ресниц определит суд. Сейчас мастерице грозит штраф от половины до двукратной стоимости нелегального багажа.