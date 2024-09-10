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Глава СК поручил провести проверку из-за массовой драки недалеко от Таганского ряда в Екатеринбурге
Кадр из видео: телеграм-канал «Безумный ЕКБ»
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку из-за массовой драки, которая произошла у дома на Технической, 16а в Екатеринбурге.
Ранее телеграм-канал «Безумны ЕКБ» опубликовал видео, где расходятся мужчины. Перед тем как разойтись по сторонам кому-то удаётся кого-то ударить, но конфликт всё же сходит на нет. После потасовки в городском УМВД сообщили, что к ним никто не обращался по поводу случившегося, но обещали проверить информацию.
Председатель СК решил, что в этом случае необходима процессуальная проверка. Также он потребовал доклад об обстоятельствах, которые получится установить.
Ранее телеграм-канал «Безумны ЕКБ» опубликовал видео, где расходятся мужчины. Перед тем как разойтись по сторонам кому-то удаётся кого-то ударить, но конфликт всё же сходит на нет. После потасовки в городском УМВД сообщили, что к ним никто не обращался по поводу случившегося, но обещали проверить информацию.
Председатель СК решил, что в этом случае необходима процессуальная проверка. Также он потребовал доклад об обстоятельствах, которые получится установить.
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