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Синоптики объявили предупреждение о смоге в Свердловской области до 13 сентября
Фото: Андрей Гоголев
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области об атмосферном загрязнении, которое продлится до 13 сентября.
«До 13 сентября 20.00 на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», – говорится на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
Объявлен НМУ первой степени опасности.
«До 13 сентября 20.00 на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», – говорится на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
Объявлен НМУ первой степени опасности.
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