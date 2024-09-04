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Екатеринбургской «управляшке» придётся расплатиться за январский прорыв трубы

19.34 Среда, 11 сентября 2024
Фото: Вечерние Ведомости
Свердловский областной суд немного уменьшил сумму, которую наложил Чкаловский районный суд на управляющую компанию «Чкаловская» в качестве компенсации за ущерб, нанесённый жителю из-за зимнего прорыва трубы. Но даже после снижения выплаты, «управляшка» всё равно вынуждена будет расстаться с несколькими сотнями тысяч рублей.

Судебное разбирательство касалось коммунальной аварии, произошедшей аккурат в новогоднюю ночь, в момент смены 2022 года на 2023-й. Лопнувшая в доме на улице Шишимской в Чкаловском административном районе Екатеринбурга труба отопления наделала бед. Горячей водой затопило целую квартиру, жителю которой был нанесён ущерб в размере 175 тысяч рублей (такую денежную оценку вынесла судебная строительно-техническая экспертиза).

Чкаловский районный суд, где изначально рассматривался иск екатеринбуржца к УК «Чкаловская», к вышеназванной сумме добавил компенсацию морального вреда и штраф. В общей сложности получилось 255 тысяч рублей (истец просил почти вдвое большую сумму).

Ответчик, не согласившись с таким судебным решением, подал апелляцию, и сумел-таки частично уменьшить денежное бремя.

«Рассматривая материалы дела, Свердловский областной суд не согласился с решением суда первой инстанции в части взыскания ущерба. Оказалось, что в неё включена покупка и замена двери, которую установили незаконно при организации туалетной комнаты в жилом помещении. Учитывая этот факт, сумма ущерба была уменьшена до 162 тысяч рублей. В новом решении по делу УК «Чкаловская» должна выплатить истцу 242 тысячи рублей. В остальном решение оставлено без изменения», — поясняет пресс-служба облсуда.


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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