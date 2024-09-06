Екатеринбуржцев приглашают провести ближайшее воскресенье возле старинной усадьбы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сразу несколько организаций и общественных движений объединили усилия, чтобы напомнить жителям Екатеринбурга об одном из самых красивых архитектурных объектов города и заодно привести в порядок территорию вокруг него. Ради этой цели составлена программа мероприятий для труда и отдыха на ближайшее воскресенье.Под названием «Бабье лето на усадьбе Панова-Лебедева» скрываются выставка, экскурсия и субботник. В воскресный полдень, 15 сентября, они стартуют одновременно возле упомянутого дома Панова-Лебедева на улице Сакко и Ванцетти. Выставка расскажет об истории этого места и об особенностях деревянного строения. Организованная местным отделением ВООПИиК, «Том Сойер Фестом», музейным клубом «Дом Агафуровых» и Творческой ассоциацией художников, дизайнеров и мастеров ДПИ «Школа Хожателева», выставка будет доступна любопытствующим до конца месяца. Но для первых её зрителей гидом поработает председатель СРО ВООПИиК, известная градозащитница Марина Сахарова. А через пару часов экскурсию по выставке проведёт краевед Мария Ульянова.Тем временем самые трудолюбивые горожане развернут работы возле дома Панова-Лебедева. Объектом их усилий станет деревянная беседка, которую надо укрепить подпорками и обернуть строительной сеткой. Работы будут проходить под чутким руководством профессионального реставратора.Другая часть активных и трудолюбивых горожан будет в воскресенье «субботничать», убирая мусор и успевшую опасть листву вокруг усадьбы. За эту часть «Бабьего лета» отвечает общественное движение «Чисто Урал». От волонтёров не требуется даже приносить грабли, мётлы и прочий инвентарь — всё будет выдано на месте.Предполагается, что воскресное «Бабье лето на усадьбе Панова-Лебедева» продлится примерно до четырёх часов дня.