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Синоптики предупреждают о заморозках в Свердловской области
Фото: Ольга Кольтенберг
Ближайшие ночи в Свердловской области будут холодными. Синоптики предупреждают о ночных заморозках до -2°C, а днём будет тепло – ожидается температура воздуха до +23°C.
В четверг, 12 сентября, в Свердловской области малооблачно, без осадков, ночью и утром местами туман. Ночью +3…+8°C, местами заморозки до -2°C. Днём +16…+21°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге малооблачно, без осадков. Ночью +6…+8°C, в окрестностях до +3°C. Днём +17…+19°C. Ветер 2-7 м/сек.
В пятницу, 13 сентября, в регионе малооблачно, без осадков. Ночью +3…+8°C, местами заморозки до -2°C. Днём +18…+23°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала малооблачно, без осадков. Ночью +7…+9°C, днём +18…+20°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 12 сентября, в Свердловской области малооблачно, без осадков, ночью и утром местами туман. Ночью +3…+8°C, местами заморозки до -2°C. Днём +16…+21°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге малооблачно, без осадков. Ночью +6…+8°C, в окрестностях до +3°C. Днём +17…+19°C. Ветер 2-7 м/сек.
В пятницу, 13 сентября, в регионе малооблачно, без осадков. Ночью +3…+8°C, местами заморозки до -2°C. Днём +18…+23°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала малооблачно, без осадков. Ночью +7…+9°C, днём +18…+20°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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