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Красоту деревянных построек Екатеринбурга покажут на фотовыставке в Доме кино
Фото: Владислав Постников
Уже завтра, 12 сентября, в 18.00 в выставочном зале Дома кино откроется фотовыставка «Неутраченный Екатеринбург. Деревянное наследие», на которой покажут фотографии деревянных построек города, среди которых как архитектурные памятники, так и другие деревянные здания, являющиеся неотъемлемой частью жизни уральской столицы.
Как рассказали Вечерним ведомостям организаторы выставки, гостям покажут работы победителей, а также участников одноименного фотоконкурса, который собрал более 300 снимков от 29 горожан-фотографов.
Эта фотовыставка являются частью масштабного проекта Гуманитарного университета по созданию интерактивной туристической карты города при поддержке Благотворительного фонда Синара.
Проект направлен на сохранение культурного наследия города и формирование имиджа Екатеринбурга как культурной столицы России.
Как рассказали Вечерним ведомостям организаторы выставки, гостям покажут работы победителей, а также участников одноименного фотоконкурса, который собрал более 300 снимков от 29 горожан-фотографов.
«Авторские кадры раскрывают красоту и разнообразие деревянных домов Екатеринбурга, часто незаметную в повседневности большого города. Выставка продлится месяц и станет отличной возможностью для жителей и гостей города не только увидеть фотографии памятников архитектуры, но и узнать больше о значимости деревянных построек в истории Екатеринбурга»,
– говорят организаторы.
Эта фотовыставка являются частью масштабного проекта Гуманитарного университета по созданию интерактивной туристической карты города при поддержке Благотворительного фонда Синара.
Проект направлен на сохранение культурного наследия города и формирование имиджа Екатеринбурга как культурной столицы России.
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