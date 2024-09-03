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В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на Июльской
Фото: Юлия Кольтенберг
Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании не успеют закончить работы по модернизации магистральных тепловых сетей на улице Июльской в Екатеринбурге, в связи с чём сроки перекрытия дороги решили продлить.
Речь идёт об участке улицы, от улицы Учителей до дома № 19 по Июльской. Перекрытие продлили до 14 октября.
«Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», – передают в мэрии.
Речь идёт об участке улицы, от улицы Учителей до дома № 19 по Июльской. Перекрытие продлили до 14 октября.
«Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», – передают в мэрии.
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