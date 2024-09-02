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В Екатеринбурге впервые пройдёт гастрофестиваль еврейской кухни «Ношер-Кошер»

15.44 Среда, 11 сентября 2024
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге в рамках фестиваля Современной еврейской культуры, который состоится в уральской столице уже в десятый раз, в первые пройдёт гастрономическая программа «Ношер-Кошер».

Название можно перевести как «любитель кошерных перекусов» с иврита и идиша. Гостям предлагают узнать, как еврейские кулинарные традиции взаимодействовали с кухнями разных стран, оставляя свой след в национальных рецептах по всей Европе, Азии и Америке, рассказали Вечерним ведомостям в фонде «Менора», организующем мероприятие.

С 5 сентября по 5 октября в ресторанах-участниках можно попробовать сеты из четырёх блюд, включающие «мясные» и «молочные» в соответствии с концепцией питания «кошер-стайл».

В программе участвуют такие заведения, как:
– Meyer Street
– Привет Ливан
– Био Шмио
– Легенды Юга
– Мистер Чанг и Кинг-Конг пицца
– Высота 5642
– П-ШК-
– Гирос Бистро
– Нино
– Шампурико Kitchen

«Вместе с екатеринбургскими ресторанами мы исследуем взаимное влияние различных национальных кухонь друг на друга. На примере еврейской кухни мы показываем, как кулинарные традиции разных народов проникали друг в друга, но при этом национальная составляющая оставалась и остается самобытной», – рассказала директор фонда «Менора» Ирина Гуткина.

Мероприятие проходит при поддержке городской администрации. Больше о гастрономической части фестиваля можно узнать на сайте «Ношер-Кошер».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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