В Свердловской области собрали больше картофеля, чем планировали

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловские власти заявили, что урожайность картофеля в этом году превысила плановые показатели. На сегодняшний день местные аграрии собрали 21,6 тонн картофеля.«Таких показателей удалось достичь благодаря использованию адаптированных для Среднего Урала сортов картофеля, применению новых подходов к выращиванию овощных культур, а также благоприятным погодным условиям», – считают в региональном ДИПе.Как уточнил начальник отдела земледелия и семеноводства Минагроторга области Игорь Крупский, местные сельхозпредприятия используют картофель как российской, так и импортной селекции.«В основном это ультраранние, ранние и среднеранние сорта. Кроме того, последние два года на почти 840 гектарах проводится гидромелиорация посевов картофеля. Все это позволяет добиваться высокой урожайности овощной культуры. В этом году еще и погодные условия помогли. В целом ожидаем хороший урожай – до 255 тысяч тонн картофеля», – сказал Игорь Крупский.