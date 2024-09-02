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Умер заведующий екатеринбургским Музеем наивного искусства Андрей Бобрихин
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге умер заведующий Музеем наивного искусства Андрей Бобрихин. О его смерти сообщила экскурсовод Татьяна Мосунова. Также информацию подтвердили в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.
На момент смерти Бобрихину было 62 года. Он родился в декабре 1961 года в Одессе, в 1992 году окончил Новосибирский государственный педагогический университет, после чего переехал жить в Екатеринбург, где окончил философский факультет УрГУ. Бобрихин занимался исследованием традиционной культуры Урала, имел учёную степень кандидата философских наук. Был доцентом кафедры философии, культурологии и искусствоведения РГППУ.
Музей наивного искусства, который возглавил Бобрихин, открылся в 2017 году на базе экспонатов из личной коллекции Евгения Ройзмана*, которую он подарил Екатеринбургу ещё будучи главой города.
В июле этого года Бобрихин участвовал в оформлении и открытии ещё одного музея, созданного при помощи Ройзмана* – Музея Миши Брусиловского.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
На момент смерти Бобрихину было 62 года. Он родился в декабре 1961 года в Одессе, в 1992 году окончил Новосибирский государственный педагогический университет, после чего переехал жить в Екатеринбург, где окончил философский факультет УрГУ. Бобрихин занимался исследованием традиционной культуры Урала, имел учёную степень кандидата философских наук. Был доцентом кафедры философии, культурологии и искусствоведения РГППУ.
Музей наивного искусства, который возглавил Бобрихин, открылся в 2017 году на базе экспонатов из личной коллекции Евгения Ройзмана*, которую он подарил Екатеринбургу ещё будучи главой города.
В июле этого года Бобрихин участвовал в оформлении и открытии ещё одного музея, созданного при помощи Ройзмана* – Музея Миши Брусиловского.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
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