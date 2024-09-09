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Свалку в две сотни квадратных метров ликвидировали в Нижней Туре
Фото: Вечерние Ведомости
В городе Нижняя Тура Свердловской области на одну несанкционированную свалку мусор стало меньше. Правда, чтобы её не стало, природоохранному прокурору пришлось обращаться в суд.
Через суд администрацию Нижнетуринского городского округа обязали убрать свалку отходов в районе гаражно-строительного кооператива на улице Советской в городе Нижняя Тура. Горы мусора на площади в две сотни квадратных метров обнаружили здесь работники Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры во время надзорных мероприятий.
Поскольку никто землю под свалку в данном месте не выделял, природоохранная прокуратура обратилась в Нижнетуринский городской суд с исковым заявлением. В иске предлагалось возложить на администрации Нижнетуринского городского округа обязанность ликвидировать дурно пахнущее безобразие. Суд исковые требования природоохранителей удовлетворил в полном объёме. А сегодня стало известно, что свалка на улице Советской в Нижней Туре уже ликвидирована.
Через суд администрацию Нижнетуринского городского округа обязали убрать свалку отходов в районе гаражно-строительного кооператива на улице Советской в городе Нижняя Тура. Горы мусора на площади в две сотни квадратных метров обнаружили здесь работники Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры во время надзорных мероприятий.
Поскольку никто землю под свалку в данном месте не выделял, природоохранная прокуратура обратилась в Нижнетуринский городской суд с исковым заявлением. В иске предлагалось возложить на администрации Нижнетуринского городского округа обязанность ликвидировать дурно пахнущее безобразие. Суд исковые требования природоохранителей удовлетворил в полном объёме. А сегодня стало известно, что свалка на улице Советской в Нижней Туре уже ликвидирована.
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