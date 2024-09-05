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Магазин DNS не хотел возвращать екатеринбуржцу деньги за дефективную видеокарту

19.54 Вторник, 10 сентября 2024
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге прошло судебное рассмотрение претензии местного жителя к магазину DNS, который не захотел возвращать деньги за испорченную видеокарту. Теперь компании-ответчику придётся платить побольше.

Около трёх лет назад екатеринбуржец купил в одном из магазинов сети DNS не самую дешёвую видеокарту, за которую отдал 83 тысячи рублей. Радость от покупки омрачилась через полтора года, года внезапно на мониторе домашнего компьютера пропало изображение. Как выяснилось, причиной поломки был дефект на самой «видяхе».

Но, хоть 36-месячный гарантийный срок ещё не истёк, продавцы не захотели ни ремонтировать видеокарту, ни возвращать покупателю деньги за испорченный товар. Отговориться попытались тем, что потребитель, якобы, сам виноват в поломке, поскольку неправильно эксплуатировал видеокарту. Пришлось лишившемуся и крупной суммы, и рабочей «видяхе» мужчине обращаться в суд.

В исковых требованиях екатеринбуржец просил расторгнуть договор купли-продажи видеокарты, взыскать с ответчика стоимость покупки, неустойку по день фактического исполнения обязательств, компенсацию морального вреда, расходы на составление экспертного заключения, на составление претензии, на услуги представителя. Всё это вместе сплюсовалось в 366 тысяч рублей с лишним.

На суде выяснилось, что покупатель купил не одну видеокарту, а разом 25 штук. В связи с этим магазин усомнился, что товар предназначался для частного, а не коммерческого использования, и решил, что Закон «О защите прав потребителей» тут не применим. Ленинский районный суд города Екатеринбурга, где рассматривалось дело, с этими возражениями согласился, однако, возложил на ответчика обязанность вернуть стоимость видеокарты и расходы на судебные документы и услуги представителя. Итого вышло 118 тысяч рублей (то есть, всё равно больше, чем истец изначально отдал за видеокарту).

Надеясь всё же «срубить» с крупной компании компенсацию побольше, екатеринбуржец обращался с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд. Сегодня стало известно, что решение Ленинского суда изменено не будет. Истцу придётся довольствоваться 118 тысячами рублей.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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