Школьников Екатеринбурга поучат бережно относиться к экологии

«Сейчас активно ведутся переговоры по очистке акватории Исети. Вот это глобальная идея, которая могла бы объединить абсолютно всех. И системе образования это тоже было бы интересно. И этот проект мог бы родить множество подпроектов. В этом, уверен, заинтересованы все горожане», — цитирует замглаву официальный портал Екатеринбург.РФ.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге планируют создать экологические программы для учеников среднеобразовательных школ. Об этом сегодня было заявлено на прошедшем в мэрии рабочем совещании с участием представителей Департамента образования.На совещании, которым «рулили» замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко и директор мэрского Департамента образования Инна Гумбатова присутствовали директор Городского детского экологического центра Елена Власова, гендиректор компании «Зеленый город», один из организаторов фестиваля «Атмофест» Юлия Сорокина. Они озвучили ряд предложений о вовлечении школьников уральской столицы к улучшению экологической обстановки в городе.В частности, Константин Шевченко предложил проводить с детьми практические занятия на «открытом воздухе».Среди других предложений для школьников: создание руками детей садов и зон отдыха, проведение фестиваля науки, творчества и экологии среди екатеринбургских подростков.