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В Екатеринбурге на берегу Исети хотят возвести жилой квартал
Фото: Владислав Постников
В Октябрьском районе Екатеринбурга хотят построить ещё один жилой квартал, в котором, согласно планам городских властей, «вырастут» торговые центры. Также они обещают построить там детский сад.
Екатеринбурге власти уже утвердили проект межевания, а градоначальник подписал соответствующее постановление.
Новый квартал должен будет появиться между переулком Базовым, улицей Луганской и руслом Исети на участке площадью 16,58 гектаров. Ожидается, что там построят несколько жилых многоэтажных домов, а также общественно-деловые учреждения, многоуровневые парковки на 926 мест и торговые центры, сообщили в мэрии.
Кроме этого, проект подразумевает строительство одного детского сада на 225 мест. А завершающим этапом должно стать благоустройство левого берега Исети.
Екатеринбурге власти уже утвердили проект межевания, а градоначальник подписал соответствующее постановление.
Новый квартал должен будет появиться между переулком Базовым, улицей Луганской и руслом Исети на участке площадью 16,58 гектаров. Ожидается, что там построят несколько жилых многоэтажных домов, а также общественно-деловые учреждения, многоуровневые парковки на 926 мест и торговые центры, сообщили в мэрии.
Кроме этого, проект подразумевает строительство одного детского сада на 225 мест. А завершающим этапом должно стать благоустройство левого берега Исети.
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