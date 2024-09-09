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В Верхней Пышме завершился фестиваль «СемьЯ самбо»

15.51 Вторник, 10 сентября 2024
Фото предоставлено Алексеем Сваловым
В Верхней Пышме прошёл фестиваль «СемьЯ самбо», участие в котором принимали десять семейных династий самбистов из Свердловской области.

Как рассказал координатор проекта «За самбо» в регионе Алексей Свалов, так как 2024 год был объявлен Владимиром Путиным годом семьи, они вместе с федерацией самбо Свердловской области и спортивной школой «Единоборств» решили организовать встречу семей самбистов.

В начале фестиваля гостей поприветствовал заслуженный тренер России Валерий Стенников, после чего семьи выступили со своими «визитными карточками». Далее герои праздники приняли участие в шуточных соревнованиях, продемонстрировав сплоченность и дружбу между семьями.

«Восточная мудрость гласит: "Птица делает то, что видит в гнезде". Если мы своим примером не покажем, что семья – бесценный дар, нам не стоит надеяться, что наши дети продолжат наш путь. Юные самбисты черпают вдохновение в чемпионах. Хочу выразить благодарность нашим спортсменам за то, что они бережно хранят семейные ценности и передают их своим потомкам и ученикам. Глядя на семьи участников фестиваля, с гордостью заявляю: мы – достойная Семья самбо»,

– сказал президент федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов.


Директор спортшколы «Единоборств» Тимур Галлямов также подчеркнул, что во Дворце самбо семья имеет первостепенное значение. С его слов, воспитанники на примере тренеров видят, какие дружные и крепкие семьи могут быть.

Завершился фестиваль церемонией награждения семей-участников и общей фотографией с гостями праздника.


Фото предоставлено Алексеем Сваловым


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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