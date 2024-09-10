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Бастрыкин поручил доложить ему о деревообрабатывающем производстве в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников
После обращения жителей Нижнего Тагила председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки деревообрабатывающего предприятия в городе, которое горожане винят в загрязнении воздуха.
В своём обращении тагильчане рассказали, что они более пяти лет страдают от едкого дыма из-за возгорания отходов производства, которое предприятие оставляет на муниципальной территории. Люди переживают, что это может сказаться на их здоровье.
Свердловские следователи уже организовали проверку. Глава СК поручил доложить ему о промежуточных результатах и об итоговом решении. Исполнение поручения поставили в центральном аппарате ведомства на контроль.
В своём обращении тагильчане рассказали, что они более пяти лет страдают от едкого дыма из-за возгорания отходов производства, которое предприятие оставляет на муниципальной территории. Люди переживают, что это может сказаться на их здоровье.
Свердловские следователи уже организовали проверку. Глава СК поручил доложить ему о промежуточных результатах и об итоговом решении. Исполнение поручения поставили в центральном аппарате ведомства на контроль.
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