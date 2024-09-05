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Предприятие из Берёзовского выплатило долг по зарплате перед своими сотрудниками на 4,2 миллиона рублей
Фото: Юлия Медведева
В Берёзовском местное предприятие ООО «Промышленные технологии» выплатило своим сотрудникам долг по зарплате в размере 4,2 миллиона рублей.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на промышленном предприятии 18 работников несколько месяцев не получали зарплату, что является нарушением трудового законодательства. В связи с этим надзорное ведомство внесло директору организации представление с напоминанием об обязательствах перед сотрудниками, и вместе с тем возбудила в отношении него административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).
После этого задолженность по зарплате была погашена в полном объёме, сообщили ведомстве.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на промышленном предприятии 18 работников несколько месяцев не получали зарплату, что является нарушением трудового законодательства. В связи с этим надзорное ведомство внесло директору организации представление с напоминанием об обязательствах перед сотрудниками, и вместе с тем возбудила в отношении него административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).
После этого задолженность по зарплате была погашена в полном объёме, сообщили ведомстве.
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