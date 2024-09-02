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Екатеринбуржец пожаловался на строительный мусор во дворе дома на улице Заводской
Фото: Инцидент Екатеринбург
В Екатеринбурге житель дома на улице Заводской, 14 пожаловался на строительный мусор в его дворе возле контейнерной площадке, который кучкуется там почти месяц.
По его словам, рабочие строительной бригады, обещали вывезти мусор самостоятельно, но за всё время меньше его не становилось. Также он обвинил в растущей горе строительных отходов «Спецавтобазу», которая, мужчина утверждает, игнорирует её, вывозя лишь отходы из мусорных баков.
В самой «Спецавтобазе», комментируя горы мусора, заявили, что в данном случае речь идёт о несанкционированной свалке строительных отходов, которые запрещено оставлять на контейнерной площадке.
«Если у человека скопился строительный мусор после ремонта, и он хочет правильно вывезти его, то следует обратиться в специализированные организации, которые имеют лицензию и на платной основе утилизируют такие отходы, а не выбросят их на контейнерной площадке или в лесу. Узнать контакты, кто этим занимается в вашем районе можно в своей УК или администрации», – приводит ответ компании «Инцидент Екатеринбург».
По его словам, рабочие строительной бригады, обещали вывезти мусор самостоятельно, но за всё время меньше его не становилось. Также он обвинил в растущей горе строительных отходов «Спецавтобазу», которая, мужчина утверждает, игнорирует её, вывозя лишь отходы из мусорных баков.
В самой «Спецавтобазе», комментируя горы мусора, заявили, что в данном случае речь идёт о несанкционированной свалке строительных отходов, которые запрещено оставлять на контейнерной площадке.
«Если у человека скопился строительный мусор после ремонта, и он хочет правильно вывезти его, то следует обратиться в специализированные организации, которые имеют лицензию и на платной основе утилизируют такие отходы, а не выбросят их на контейнерной площадке или в лесу. Узнать контакты, кто этим занимается в вашем районе можно в своей УК или администрации», – приводит ответ компании «Инцидент Екатеринбург».
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