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Свердловская область готова к зиме на 90%
Фото: Владислав Постников
Власти Свердловской области заверяют, что коммунальная инфраструктура региона готова к зиме на 90%.
Полностью к зиме сейчас готовы:
– более 1300 котельных;
– 13 тысяч километров тепловых сетей;
– 11 тысяч километров водопроводных сетей;
– 6,7 тысячи километров канализационных сетей;
– почти 60 тысяч километров электрических сетей.
По словам свердловского министра энергетики и ЖКХ Николя Смирнова, в этом году основной упор был сделан на обновление линейной коммунальной инфраструктуры – ветхих тепловых, водопроводных, канализационных сетей.
Так, к сентябрю было проложено 630 километров новых тепловых сетей, 317 километров водопроводных, почти 170 километров канализационных и 258 километров электрических сетей, сообщают в областном департаменте информполитики. Также муниципалитетах организации ЖКХ подготовили свыше тысячи аварийных бригад, в распоряжении которых 1,7 тысячи единиц спецтехники.
Полностью к зиме сейчас готовы:
– более 1300 котельных;
– 13 тысяч километров тепловых сетей;
– 11 тысяч километров водопроводных сетей;
– 6,7 тысячи километров канализационных сетей;
– почти 60 тысяч километров электрических сетей.
По словам свердловского министра энергетики и ЖКХ Николя Смирнова, в этом году основной упор был сделан на обновление линейной коммунальной инфраструктуры – ветхих тепловых, водопроводных, канализационных сетей.
Так, к сентябрю было проложено 630 километров новых тепловых сетей, 317 километров водопроводных, почти 170 километров канализационных и 258 километров электрических сетей, сообщают в областном департаменте информполитики. Также муниципалитетах организации ЖКХ подготовили свыше тысячи аварийных бригад, в распоряжении которых 1,7 тысячи единиц спецтехники.
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