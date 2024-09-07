Свердловская область готова к зиме на 90%

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Власти Свердловской области заверяют, что коммунальная инфраструктура региона готова к зиме на 90%.Полностью к зиме сейчас готовы:– более 1300 котельных;– 13 тысяч километров тепловых сетей;– 11 тысяч километров водопроводных сетей;– 6,7 тысячи километров канализационных сетей;– почти 60 тысяч километров электрических сетей.По словам свердловского министра энергетики и ЖКХ Николя Смирнова, в этом году основной упор был сделан на обновление линейной коммунальной инфраструктуры – ветхих тепловых, водопроводных, канализационных сетей.Так, к сентябрю было проложено 630 километров новых тепловых сетей, 317 километров водопроводных, почти 170 километров канализационных и 258 километров электрических сетей, сообщают в областном департаменте информполитики. Также муниципалитетах организации ЖКХ подготовили свыше тысячи аварийных бригад, в распоряжении которых 1,7 тысячи единиц спецтехники.